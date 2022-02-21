Посольство США объяснило предупреждение о возможных терактах в РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве разъяснили озвученное накануне предупреждение об угрозах терактов в РФ, пояснив, что речь шла о сообщениях, появившихся в ряде российских СМИ об угрозах "минирования".

"В последние дни в ряде российских СМИ сообщили о волне угроз "минирования" в ряде учреждений, на станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге и других местах", - заявил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

"Госдепартамент несет большую ответственность за безопасность граждан США за рубежом. Из соображений предосторожности и в соответствии с нашим обязательством сообщать американским гражданам четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать обоснованные решения о своих поездках, мы опубликовали это предупреждение", - сказал он.

В воскресенье вечером на сайте американской дипмиссии было опубликовано сообщение о том, что, "согласно данным в СМИ", в Москве, Санкт-Петербурге и на границе с Украиной возможны теракты.

В МИД РФ обратились к американской стороне за объяснениями.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?" - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Кремль выясняет, поступала ли информация от США по линии спецслужб о возможности терактов в России, но пока о таких сигналах неизвестно.