Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

В ФСБ заявили, что ЦРУ и ФБР не передавали данные об угрозе терактов в РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американские спецслужбы по партнерским каналам не передавали информацию о якобы существующей угрозе терактов в городах России и на приграничной с Украиной территории, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Посольством США в Москве распространены сведения об угрозах террористических актов в крупных российских городах, а также на российско-украинской границе. Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что от ФБР и ЦРУ США по партнерским каналам подобной информации не поступало",- заявили в спецслужбе.

В РоссииКремль не располагает данными о сигналах США о возможных терактах в РФЧитать подробнее

В посольстве объяснили

В посольстве США в Москве ранее заявили, что в опубликованном накануне предупреждении об угрозах терактов в РФ речь шла о сообщениях, появившихся в ряде российских СМИ, об угрозах "минирования". "В последние дни в ряде российских СМИ сообщили о волне угроз "минирования" в ряде учреждений, на станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге и других местах", - пояснил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

"Госдепартамент несет большую ответственность за безопасность граждан США за рубежом. Из соображений предосторожности и в соответствии с нашим обязательством сообщать американским гражданам четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать обоснованные решения о своих поездках, мы опубликовали это предупреждение", - сказал он.

Предупреждение о терактах

В воскресенье вечером на сайте американской дипмиссии было опубликовано сообщение о том, что "согласно данным в СМИ" в Москве, Санкт-Петербурге и на границе с Украиной возможны теракты.

В МИД РФ обратились к американской стороне за объяснениями. "Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?" - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ФСБ ФБР ЦРУ

Новости по теме

Новости

Лидеры ЛНР и ДНР призвали Путина признать независимость этих республик

Лидеры ЛНР и ДНР призвали Путина признать независимость этих республик

СКР расследует дело из-за разрушения ростовского погранпункта снарядом с Украины

Лавров заявил, что саммиты по Украине должны приносить результаты

Военные РФ заявили об уничтожении пяти украинских диверсантов

Военные РФ заявили об уничтожении пяти украинских диверсантов

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Прием беженцев из Донбасса поддержали 78% россиян

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Лидер "Яблока" призвал вернуть согласование с СФ отправки военных за рубеж

Эвакуированных из Донбасса готовы принять в 43 регионах России

ФСБ сообщила о попадании украинского снаряда в ростовский объект погранслужбы

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Подмосковье примет первых беженцев из Донбасса 22 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });