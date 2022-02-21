В ФСБ заявили, что ЦРУ и ФБР не передавали данные об угрозе терактов в РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американские спецслужбы по партнерским каналам не передавали информацию о якобы существующей угрозе терактов в городах России и на приграничной с Украиной территории, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Посольством США в Москве распространены сведения об угрозах террористических актов в крупных российских городах, а также на российско-украинской границе. Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что от ФБР и ЦРУ США по партнерским каналам подобной информации не поступало",- заявили в спецслужбе.

В посольстве объяснили

В посольстве США в Москве ранее заявили, что в опубликованном накануне предупреждении об угрозах терактов в РФ речь шла о сообщениях, появившихся в ряде российских СМИ, об угрозах "минирования". "В последние дни в ряде российских СМИ сообщили о волне угроз "минирования" в ряде учреждений, на станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге и других местах", - пояснил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

"Госдепартамент несет большую ответственность за безопасность граждан США за рубежом. Из соображений предосторожности и в соответствии с нашим обязательством сообщать американским гражданам четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать обоснованные решения о своих поездках, мы опубликовали это предупреждение", - сказал он.

Предупреждение о терактах

В воскресенье вечером на сайте американской дипмиссии было опубликовано сообщение о том, что "согласно данным в СМИ" в Москве, Санкт-Петербурге и на границе с Украиной возможны теракты.

В МИД РФ обратились к американской стороне за объяснениями. "Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?" - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.