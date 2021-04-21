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Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд отменил решение о приостановке строительных работ на стартовом комплексе ракет "Ангара" на космодроме "Восточный", сообщили в "Роскосмосе".

"Шестой арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Амурской области от 9 марта 2021 года о приостановке строительных работ по объекту "Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара". Площадка 1А" - АО "ПСО "Казань", - говорится в сообщении.

Как отмечают в госкорпорации, суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

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По данным "Роскосмоса", "ПСО "Казань" совместно с "Дирекцией космодрома "Восточный" подготовили "график устранения замечаний 119-го отдела Главного управления строительного надзора (ГАСН МО), который согласован "Роскосмосом" и, с учетом конструктивной позиции Минобороны, представлен в орган государственного строительного надзора".

"Роскосмос" и Минобороны России ведут совместную работу по созданию современной наземной космической инфраструктуры, в том числе по перспективным проектам и разработкам", - подчеркнули в госкорпорации.

Арбитражный суд Амурской области 4 марта на основании заявления 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России потребовал приостановить на три месяца строительство стартового комплекса "Ангара" (площадка 1А).

Как сообщили "Интерфаксу" в ПСО "Казань", в судебном разбирательстве прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах. "Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков, но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему", - сообщили в пресс-службе.

5 марта источник "Интерфакса" говорил, что работы на объекте по факту продолжаются.

На "Восточном" строят объекты второй очереди, предназначенные для запуска ракет семейства "Ангара". Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Роскосмос космодром Восточный

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