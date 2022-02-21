В США заявили, что российские войска продолжают приближаться к границе с Украиной

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне пока только видят признаки дальнейшего продвижения российских войск к границе с Украиной, заявил телеканалу ABC советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

Он подтвердил, что президент Джо Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом России Владимиром Путиным, если перед этим не начнется вторжение на Украину. Он добавил с сожалением, что вторжение все еще кажется вероятным: "Пока мы можем только сказать, что на земле сохраняются все признаки того, Россия продолжает наступление".

"Президент Байден дал понять, что он готов к любому развитию событий. Он готов подключиться к дипломатическим усилиям на высшем уровне, чтобы разрешить кризис мирным путем, и точно так же готов собрать наших союзников и партнеров, чтобы заставить Россию заплатить, если та решит начать вторжение", - сказал советник.

По словам Салливана, окно для разрешения кризиса дипломатическим путем будет открыто до тех пор, пока в регионе не начнутся более масштабные военные действия, не выдвинутся танки и не полетят ракеты, но со временем это окно сужается по мере продвижения российских войск к границе.

Западные СМИ и политики с конца 2021 года говорили о стягивании российских войск в регионы, близкие к Украине. В 2022 году на западе и юго-западе России проводились масштабные военные учения. На прошлой неделе Минобороны России заявило, что участвовавшие в учениях подразделения начали возвращаться на базы. В Москве не раз заявляли, что у российской стороны не было и нет планов напасть на Украину.

На Западе стали говорить, что не видят подтверждений словам об отводе войск, а в НАТО утверждали, что напротив, численность группировки у границ Украины увеличивается.

Запад нагнетает истерию вокруг якобы планирующегося вторжения России на Украину, чтобы спровоцировать Киев на решение проблемы Донбасса силовым путем, предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением боеприпасами и так далее. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша", - пояснил он.

При этом, продолжил Песков, Запад постоянно угрожает, что если российские войска пересекут границу Украины, не важно по какому поводу, то в отношении России будут введены "адские санкции, Россия станет изгоем и так далее".

"Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю, как иначе объяснить эти ежедневные или по несколько раз в день абсурдные упражнения", - сказал он в связи с этим.

На брифинге 21 февраля Песков сказал, что подготовка к встрече Путина и Байдена пока не ведется, пока конкретных планов на этот счет у Кремля нет, но президенты в любой момент могут договориться о контактах в любом формате.