Глава МИД Украины заявил, что дальнейшие шаги РФ зависят от реакции мирового общества

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что от реакции мирового общества и от введения санкций против Российской Федерации зависят дальнейшие ее шаги.

"Сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса. Согласуются характеристики и последовательность внедрения санкций. Украина отмечает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ. Россия должна убедиться, что, когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", - написал Кулеба в твиттере в ночь на вторник.

Он также отметил, что в телефонном разговоре с канадским главой МИД Мелани Жоли обсудил объем и процесс введения санкций против России за ее противоправные действия.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.