Песков заявил, что пока нет конкретных планов о встрече Путина и Байдена

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, конкретных планов на этот счет у Кремля пока нет. В данный момент только планируются переговоры главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ранее сообщалось, что они могут встретиться в Европе 24 февраля.

"Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции", - сказал Песков.

"Сегодня около часа ночи был второй телефонный разговор (Владимира Путина с президенто Франции Эммануэлем Макроном - ИФ), Макрон сам инициировал этот телефонный разговор. Понятно, напряжение растет и продолжаются активные контакты, - сказал пресс-секретарь Путина. - Стороны условились продолжать диалог по линии внешнеполитических ведомств, а также политсоветников".

20 февраля Блинкен заявил о готовности президента Байдена обсудить с Путиным вокруг Украины в любое время и в любом формате, "если это поможет предотвратить войну".

21 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден дал принципиальное согласие на встречу с Путиным после переговоров глав внешнеполитических двух ведомств, "если вторжение не произойдет". Позднее в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны дали принципиальное согласие.