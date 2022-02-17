Байден назвал "очень высокой" вероятность вторжения России на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что возможность вторжения России на Украину является "очень высокой", сообщило в четверг агентство Bloomberg.

При этом он отметил, что есть вероятность того, что Россия будет вовлечена в акции "провокационного характера".

Байден добавил, что у него нет планов проводить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

Однако США и НАТО заявили о том, что не верят российским заявлениям об отводе войск от украинской границы.