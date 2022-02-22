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Сенатор Климов заявил, что РФ признала ДНР и ЛНР "в установленных сегодня границах"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в их фактических границах, заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками тех конкретных юридических действий, которые мы наблюдали только что и которые будут проходить завтра", - сказал Климов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Согласно конституциям ДНР и ЛНР, заявленная территория этих республик соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины, фактически контролируемая ими территория примерно вдвое меньше.

Россия Украина ДНР ЛНР Андрей Климов

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