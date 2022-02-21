Путин потребовал от Киева немедленно прекратить боевые действия в Донбассе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в обращении к россиянам о ситуации вокруг Украины и Донбасса потребовал от руководства Украины немедленно прекратить боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса.

"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы просим немедленно прекратить боевые действия. В противном случае ответственность за продолжение кровопролития будет целиком на совести правящего в Киеве режима", - заявил он.

Из обращения президента следует, что, по его исторической оценке, у Украины до 1991 года не было собственной традиции государственности, затем она копировала чужие модели, а в 2014 году усиливающие свое влияние радикалы довели Майдан до госпереворота. Теперь же, по его оценке, страна поставлена под внешнее управление и по сути является колонией с марионеточным правительством.

После обращения Путин в прямом эфире подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и подписал с их главами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником соглашения о дружбе и взаимопомощи.

Перед этим за признание ДНР и ЛНР выступили участники Совета безопасности Россиии. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия защитит ДНР и ЛНР и людей, которые там живут.

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил признать независимость Донбасса в административных границах, сложившихся до их "оккупации Украиной", "от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".