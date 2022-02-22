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Россия поможет ДНР и ЛНР охранять их границы

Также Донецк и Луганск предоставили РФ право строить и использовать военные базы на своей территории

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Тексты двухсторонних договоров России с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подразумевают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.

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Договоры РФ с ЛНР и ДНР опубликованы в базе Госдумы во вторник ночью. Тексты документов практически идентичны. Стороны заключают договоры на десять лет с автоматическим продлением, при этом документы подразумевают последующее заключение отдельных договоров в разных сферах - от военной и научно-технической до социальной.

Отдельной статьей оговаривается, что договаривающиеся стороны уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ РФ и ЛНР/ДНР, при этом охрана государственной границы республик будет осуществляться "совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности".

Другой статьей прямо прописывается, что в целях обеспечения безопасности, мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории. Условия и порядок реализации такого права будут определяться в каждом конкретном случае отдельными соглашениями.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.

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