Путин заявил, что отказ НАТО принять требования Москвы дал ей право определять свои шаги

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия имеет полное право принять меры для обеспечения своей безопасности после того, как США и НАТО проигнорировали ее предложение по гарантиям безопасности, заявил в обращении к россиянам президент Владимир Путин. По его оценке, санкции против России все равно будут вводить.

"Хочу четко и прямо сказать: в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам практически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право на ответные меры обеспечения своей собственной безопасности, - заявил он. - Именно так и будем поступать".

Он напомнил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные требования России.

"Западные партнеры еще раз озвучили заученные формулировки о том, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности, вступать в любые военные союзы и альянсы. То есть в их позиции ничего не изменилось - звучат все те же ссылки на пресловутую политику открытых дверей НАТО. Более того, нас опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и мощи наших вооруженных сил. А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован", - заявил Путин.

По словам Путина, цель одна - "сдержать развитие России".

"И они будут это делать, как делали это раньше, даже вообще без всякого формального предлога. Только потому, что мы есть и никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями", - заявил Путин.