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Власти Башкирии отменили QR-коды

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Обязательная проверка QR-кодов отменяется в Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров в пятницу.

"Мы снимаем ограничения с торговых центров, рынков, музеев, театров, кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов, санаториев, гостиниц, салонов красоты и др. С завтрашнего дня посещать все эти учреждения и заведения можно будет без обязательной проверки QR-кода", - написал Хабиров в соцсетях.

Кроме того, с субботы без QR-кодов можно будет посещать массовые мероприятия на открытом воздухе, при этом ограничения продолжать действовать "в помещениях закрытого типа, если в зале 500 и более человек".

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Отмену QR-кодов Хабиров объяснил достижением "необходимого порога коллективного иммунитета" в республике.

По состоянию на 18 февраля, в Башкирии от коронавируса вакцинированы первым компонентом более 2 млн 435 тыс. человек (98% от подлежащего вакцинации населения), полностью завершили вакцинацию свыше 2 млн 289 тыс. человек (92% от подлежащего населения).

Еще одним аргументом в пользу отмены QR-кодов глава Башкирии назвал начало выдачи с 21 февраля QR-кодов переболевших по результатам анализов на антитела к коронавирусу.

"При этом мы сохраняем требования носить маски, измерять температуру на входе и соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы", - добавил Хабиров.

Как сообщалось, осенью 2021 года власти Башкирии ввели систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий и большинства объектов, в том числе торговых центров, розничных рынков, физкультурно-оздоровительных комплексов, ресторанов и кафе, организаций сферы культуры и бьюти-индустрии. С 1 декабря этот список также пополнили гостиницы, санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха.

Башкирия коронавирус

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