Татарстан с 21 февраля отменит QR-коды, в том числе на транспорте

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти Татарстана решили с 21 февраля отменить систему QR-кодов и ряд других ограничений, сообщил телеграм-канал мэрии Казани. Это решение принял оперштаб региона в связи с особенностями течения COVID-19 при заражении "омикроном".

"Отменяется предъявление QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе: в общественном транспорте; в торговых центрах; в заведениях общественного питания", - говорится в сообщении.

Розничным магазинам снова разрешили рабоать ночью.

В 2021 году доступ по QR-кодам в разные объекты вводили многие регионы России, но эту систему на транспорте вводили только единицы, в частности, Татарстан и Камчатка. В Татарстане это нововведение вызвало недовольство и конфликты пассажиров с проверяющими.