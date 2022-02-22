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Путин заявил, что территория ЛНР и ДНР проходит по границе областей Украины

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что границы Донецкой и Луганской народных республик прописаны в их Конституции, и они совпадают с границами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

"Мы признали независимость этих республик, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - сказал Путин журналистам во вторник.

Он отметил при этом, что более точные границы должны быть очерчены в ходе переговоров представителей двух республик с Украиной.

"Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между сегодняшними киевскими властями и руководством этих республик", - сказал Путин.

Он признал при этом, что, "к сожалению, на данный момент времени это невозможно, поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия, и больше того, имеют тенденцию к обострению".

Владимир Путин ЛНР ДНР

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