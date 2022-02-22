В МИД РФ отложили решение вопроса о границах ЛДНР на будущее

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос границ ДНР и ЛНР - это вопрос будущего, он будет решаться, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас нужно решать другие вопросы. А этот вопрос он будет, безусловно, как-то решен", - сказала она в эфире телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом).

"Война идет восемь лет, и вопрос границы возник не сегодня. И не только для того, чтобы она была красиво демаркирована, и там поставили пограничные столбики. Этот вопрос был именно связан с жизнью и смертью: потому что эта линия была зафиксирована в документах, потому что от этой линии происходил отвод сил, потому что наблюдатели фиксировали обстрелы исходя от этой линии. Это вопрос, который и обсуждался, и фиксировался, и был важен все эти годы", - сказала Захарова.

Она подчеркнула: "Он возник не сегодня. Вы, конечно, не сможете решить вопрос с делимитацией и демаркацией границ за час. Это невозможно. Невозможно сделать даже для государств, которые являются добрососедскими и дружественными и у которых нет проблем. Это вопрос будущего. Но вопрос границы возник не сегодня".

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли вопрос границ вопросом, который будет решаться, Захарова сказала: "Да, конечно".

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых власти республик осуществляют свои полномочия и юрисдикцию.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, в каких границах были признаны Россией суверенными ЛНР и ДНР, сказал: "(Признаны - ИФ) в тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены".

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР.