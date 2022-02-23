Источник сообщил о более чем ста тысячах приехавших в Россию беженцев

Эвакуированные жители Донбасса на вокзале "Таганрог-1" перед отправкой в другие регионы Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Более ста тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область после начала эвакуации из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тыс. человек.

Беженцев в первую очередь принимает Ростовская область. В настоящее время в регионе действует 125 пунктов временного размещения. На утро 23 февраля в них находились свыше 6,8 тыс. беженцев, среди них - 3,4 тыс. детей. Наибольшее число пунктов распложено в Неклиновском районе. Помимо стационарных пунктов размещения, созданных на базе гостиниц, лагерей и баз отдыха, действуют временные. В местах пропуска через границу и железнодорожных станциях развернуто девять городков жизнеобеспечения на 800 человек. Дополнительно развертывается полевой пункт на 600 человек.

Региону перевели 5 млрд рублей на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тысяч рублей каждому. Из Ростовской области часть беженцев перенаправляют в другие регионы России.