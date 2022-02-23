Глава ДНР заявил, что российских войск в республике нет

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Присутствие армии РФ в Донбассе возможно, пока же российских войск в ДНР нет, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Документы, которые мы подписали, позволяют нам обратиться за такой помощью", - заявил Пушилин в среду на пресс-конференции.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Стороны подписали договоры о дружбе и сотрудничестве.

Во вторник Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.