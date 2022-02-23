Поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Пензенскую область

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Пензенскую область, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Область к принятию эвакуированных готовилась планово. У нас есть опыт 2014 года, когда наш регион принимал жителей с территории Донецка и Луганска. На сегодняшний день мы понимаем, что реально сможем принять 2,1 тыс. человек. Пока к нам поступило 737. Из них 380 - дети", - приводит пресс-служба слова главы региона Олега Мельниченко.

Прибывших разместили в места временного проживания - санатории и гостиницы.

Всем прибывшим в пункты временного размещения сделаны ПЦР-тесты. Кроме того, до понедельника все дети и пожилые люди пройдут диспансеризацию.

"Все заболевшие также будут дополнительно обследованы. При необходимости - госпитализированы. Если такой надобности не возникнет, они будут снабжены бесплатными лекарствами", - сказал Мельниченко.

Ранее регионы Поволжья заявили о готовности оказать помощь жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Власти сообщали, что могут разместить у себя от 500 до 2 тыс. человек, а также сформируют перечень вакансий для них. Также в некоторых городах организован сбор помощи беженцам.

Из-за ситуации с беженцами из Донбасса режим ЧС уже действует нескольких субъектах РФ: в Ростовской, Воронежской, Курской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской и Орловской областях.