Более 93 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР находятся в Ростовской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более 93 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик размещены в пунктах временного содержания в Ростовской области, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Я только вернулся из Ростова, который принимает основной поток беженцев. Мы посетили целый ряд пунктов временного размещения, среди беженцев больше половины - это дети. На сегодняшний день больше 93 тыс. человек содержатся в пунктах временного размещения", - сказал Турчак на совещании по строительству детсадов и школ с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Он отметил, что у прибывших из республик родителей возникают сложности с устройством детей в школы. "Со стороны родителей есть запрос на устройство детей в школы и детсады. Это касается всех регионов, куда направляются жители Донбасса. Нужно собрать документы, справки, школьные принадлежности. Понятно, что людям, которые находятся вдали от дома, даже при помощи волонтеров необходимый пакет документов и принадлежностей не собрать. В этой связи предлагаю дать поручение министру просвещения и регионам оперативно этот вопрос отработать", - сказал Турчак.

В свою очередь Голикова сообщила, что уже в четверг обсудит с регионами вопросы, связанные с размещением беженцев, в том числе и устройство детей в школы.

"Мы планировали сегодня обсудить с регионами в том числе и этот вопрос. У нас есть несколько тем, которые требуют урегулирования по принятию беженцев из Донбасса, поэтому в ближайшее время эти документы будут приняты. А Сергей Сергеевич (Кравцов, глава Минпросвещения), соответственно, направит своих представителей в Ростовскую область", - сказала Голикова.