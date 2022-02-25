Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в пятницу в Самарскую область, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Самарская область сегодня принимает первых беженцев из Донбасса. К их размещению все готово, в том числе благодаря нашим жителям, которые откликнулись на призыв о помощи, не оставив соотечественников один на один с бедой... Наш регион станет временным домом для мам с детьми, для пожилых людей, вынужденно покинувших свой родной дом", - цитирует пресс-служба главу Самарской области Дмитрия Азарова.

Он сообщил, что поезд с 266 пассажирами ночью прибыл на станцию Тольятти. Под особым вниманием находятся 137 детей, из них шесть малышей до года.

Для размещения беженцев в Самарской области выделены санаторий "Колос", лагерь "Космос-2", базы отдыха "Волжанка" и "Дубки". Всего в регионе подготовлено около тысячи мест для переселенцев.

После размещения им помогут решить все организационные вопросы, проведут повторное ПЦР-тестирование, окажут юридическую помощь, проконсультируют по социальным мерам поддержки.

Переселенцы будут обеспечены мобильной связью и бесплатным интернетом. В пунктах размещены ноутбуки для общего пользования. В каждом пункте предусмотрены медицинские кабинеты, при необходимости людям окажут психологическую помощь.

По словам губернатора, в Самарской области также был собран гуманитарный груз для Донбасса.

Ранее регионы Поволжья заявили о готовности оказать помощь жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Власти сообщали, что могут разместить у себя от 500 до 2 тыс. человек, а также сформируют перечень вакансий для них. Также в некоторых городах организован сбор помощи беженцам.

Из-за ситуации с беженцами из Донбасса режим ЧС уже действует нескольких субъектах РФ: в Ростовской, Воронежской, Курской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской и Орловской областях.