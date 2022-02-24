ФСБ предупредила о возможных кибератаках на РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Созданный по приказу руководства ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на фоне проводимой военной операции на Украине.

"Атаки могут быть направлены на нарушение функционирования важных информационных ресурсов и сервисов, нанесение репутационного ущерба, в том числе в политических целях", - сообщает НКЦКИ.

"Кроме того, в дальнейшем возможно проведение вредоносных воздействий из российского информационного пространства для формирования негативного образа Российской Федерации в глазах мирового сообщества",- заявили в Центре.

Специалисты НКЦКИ рекомендуют российским организациям усилить бдительность при мониторинге вредоносной активности, направленной на объекты, находящиеся в зоне ответственности организации, организовать процесс приоритетной обработки информации об аномалиях, обнаруживаемых в работе объектов КИИ.

"Любой сбой в работе объектов КИИ по причине, не установленной достоверно, в первую очередь необходимо рассматривать как результат компьютерной атаки", - уточнили в Центре.

"В случае выявления признаков целенаправленных компьютерных атак незамедлительно информировать НКЦКИ для своевременной выработки мер противодействия", - добавили там.