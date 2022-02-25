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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Отделения Сбербанка в выходные будут работать в режиме будних дней

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что его отделения в ближайшие выходные, 26 и 27 февраля, будут работать в режиме будних дней и все операции будут выполняться в обычном режиме.

В банке напомниил, что у каждого офиса свой режим, часы работы можно уточнить на сайте Сбера и в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".

24 февраля OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США) ввело в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions). В отличие от санкций в отношении ряда других российских банков они в сообщении Минфина США блокирующими не названы.

После этого кредитная организация подчеркнула, что его клиенты, как и раньше, могут совершать все операции, никаких ограничений сейчас для них нет.

25 февраля Сбер вместе с другими крупнейшими банками России выпустил заявление о том, что ликвидности у них достаточно и нет ограничений по выдаче наличных в банкоматах.

Сбербанк США Минфин OFAC

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