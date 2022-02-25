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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

ЦБ увеличил выдачу наличных банкам на фоне роста спроса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На фоне роста спроса в последние дни Банк России решил увеличить выдачу наличных денег банкам. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Военная операция на Украине

ЦБ непрерывно предоставляет банкам наличные для загрузки банкоматов в течение рабочих дней. В ближайшие выходные пополнение банкоматов продолжится, заверил регулятор.

"Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций", - говорится в пресс-релизе.

СМИ в регионах стали сообщать о росте спроса на наличные в банкоматах.

Например, в пятницу об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" в Петербурге. Днем, по его наблюдению, выстраивались очереди у банкоматов в торговых центрах города, в частности, около аппаратов Сбербанка и Тинькофф банка в нескольких ТЦ в районе метро "Сенная площадь". Такая же картина была в ТЦ и в четверг, хотя раньше очереди к банкоматам возникали не часто.

Скопление людей также было отмечено в некоторых отделениях Сбербанка в центре Петербурга. В то же время ажиотажа у банкоматов в ТЦ и в офисах ВТБ, банков "Санкт-Петербург", "Открытие", Росбанка, Промсвязьбанка, расположенных в центральной части города, корреспондент не увидел.

Беспокойство клиентов банков было связано также с тем, что в четверг США ввели блокирующие санкции против ВТБ, банка "Открытие", Совкомбанка и Новикомбанка, а в отношении Сбербанка России введены санкции по корреспондентским и платежным счетам.

В пресс-службе Сбербанка "Интерфаксу" сказали, что все его системы и офисы работают в штатном режиме, а клиентам банка - физическим и юридическим лицам - доступны их средства в полном объеме.

В банке ВТБ, в свою очередь, отметили, что все отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также разрабатывает комплекс мер по защите их интересов.

В банке "Санкт-Петербург" "Интерфаксу" сообщили, что повышенный спрос на снятие наличных в банкоматах наблюдался в четверг. Но этот интерес довольно быстро угас, а очереди к аппаратам к вечеру рассосались. В пятницу банкоматы и отделения банка работали в штатном режиме, банкоматы финансовой организации заполнены деньгами.

Тинькофф банк сообщил своим клиентам, что его банкоматы работают в стандартном режиме, снимать валюту клиенты банка могут без лимитов и ограничений. Из-за повышенного спроса в банкоматах этой валюты может не оказаться, но банк старается оперативно подвозить наличные.

На ситуацию с банкоматами и валютой отреагировали в пятницу власти Петербурга.

"Мы видим обеспокоенность жителей. Кто-то забирает деньги из банков. Мне кажется, этого делать ни в коем случае не надо. Не надо бояться этого давления. Как раз основная задача наших так называемых иностранных партнеров - как раз запугать россиян. Посеять какую-то панику", - цитирует вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова пресс-служба администрации губернатора.

Банк России Петербург Сбербанк Тинькофф ВТБ

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