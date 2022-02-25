Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

Он предположил, что с ними Москве будет легче договориться, чем "с шайкой наркоманов и неонацистов" в Киеве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В боестолкновениях с российскими военными на территории Украины в основном участвуют не регулярные части ВС Украины, а националистические формирования, заявил на заседании Совбеза России президент Владимир Путин. Он призвал ВСУ брать власть в свои руки.

"Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", - сказал он.

Кроме того, по его сведениям, "националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов".

Неонацисты устанавливают тяжелые вооружения в жилых кварталах и действуют, как террористы, сообщил президент.

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита, - сказал президент. - Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

В событиях на Украине, по его сведениям, участвуют и иностранные консультанты, включая американских советников.

"Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров, они действуют мужественно, профессионально. Героически выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", - сказал также Путин.

Ранее в Минобороны России заявили, что подготовленные Службой безопасности Украины группы националистов занимаются подрывом мостов, чтобы помешать отступлению частей украинской армии, если командиры принимают решение отходить. По сведениям министерства, СБУ заблаговременно подготовила и внедрила в подразделения украинской армии "группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек".

В середине дня в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге сказал, что в Кремле считают Владимира Зеленского президентом Украины. Почти одновременно на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу".

Тогда же Песков сказал, что в Кремле заметили предложение представителя Зеленского о переговорах о нейтральном статусе Украины и будут его оценивать. В ночь на пятницу президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Зеленский не может прозвониться в Кремль, поэтому ему пришлось передавать пожелания президента Украины Путину в телефонном разговоре.

Вечером в пятницу представитель МИД Мария Захарова назвала киевский режим - "людьми-марионетками", лишенными какого-либо суверенитета. Глава МИД Сергей Лавров назвал целью российской военной операции Украины - дать народу страны возможность самому определять свое будущее.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина ВСУ США Совбез Минобороны Киев

Новости

Приостановлено членство России в Совете Европы

Кремль обвинил Киев в затягивании подготовки к переговорам в Минске

Военная операция на Украине

МИД РФ заявил, что возможные переговоры с Украиной не отменят военную операцию

Военная операция на Украине

Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции РФ на Украине

Военная операция на Украине

Кадыров в Грозном проверил боеготовность 12 тысяч силовиков

Ритейлеры РФ сформировали запас социально значимых товаров минимум на 40 дней

Ритейлеры РФ сформировали запас социально значимых товаров минимум на 40 дней

Карты банков из SDN list не будут работать за рубежом и с ApplePay/GooglePay

Карты банков из SDN list не будут работать за рубежом и с ApplePay/GooglePay

Правозащитницу Литвинович оштрафовали на 30 тыс. руб. за организацию акции в Москве

Песков заявил об отсутствии у граждан прав на несогласованные протесты

Военная операция на Украине

Песков выразил надежду на нормализацию отношений РФ с мировым сообществом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код