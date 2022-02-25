Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

Он предположил, что с ними Москве будет легче договориться, чем "с шайкой наркоманов и неонацистов" в Киеве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В боестолкновениях с российскими военными на территории Украины в основном участвуют не регулярные части ВС Украины, а националистические формирования, заявил на заседании Совбеза России президент Владимир Путин. Он призвал ВСУ брать власть в свои руки.

"Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", - сказал он.

Кроме того, по его сведениям, "националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов".

Неонацисты устанавливают тяжелые вооружения в жилых кварталах и действуют, как террористы, сообщил президент.

"Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита, - сказал президент. - Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

В событиях на Украине, по его сведениям, участвуют и иностранные консультанты, включая американских советников.

"Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров, они действуют мужественно, профессионально. Героически выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", - сказал также Путин.

Ранее в Минобороны России заявили, что подготовленные Службой безопасности Украины группы националистов занимаются подрывом мостов, чтобы помешать отступлению частей украинской армии, если командиры принимают решение отходить. По сведениям министерства, СБУ заблаговременно подготовила и внедрила в подразделения украинской армии "группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек".

В середине дня в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге сказал, что в Кремле считают Владимира Зеленского президентом Украины. Почти одновременно на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу".

Тогда же Песков сказал, что в Кремле заметили предложение представителя Зеленского о переговорах о нейтральном статусе Украины и будут его оценивать. В ночь на пятницу президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Зеленский не может прозвониться в Кремль, поэтому ему пришлось передавать пожелания президента Украины Путину в телефонном разговоре.

Вечером в пятницу представитель МИД Мария Захарова назвала киевский режим - "людьми-марионетками", лишенными какого-либо суверенитета. Глава МИД Сергей Лавров назвал целью российской военной операции Украины - дать народу страны возможность самому определять свое будущее.