В МИД РФ назвали нынешние власти Украины марионетками, лишенными суверенитета

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Нынешние украинские власти лишены суверенитета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нынешняя власть, киевский режим, эти люди-марионетки, которые себя провозгласили правителями этой земли, унижая достоинство людей и издеваясь над ним, лишены какого-либо суверенитета или целеполагания в интересах украинского народа", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Единственное, что киевский режим может делать, - использовать указания, которые поступают из-за океана, но при этом делает это, мягко говоря, не всегда успешно, и вопреки интересам народа", - добавила она.

Россия надеется, что украинский народ "освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам", сказала Захарова.