Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

В МИД РФ назвали нынешние власти Украины марионетками, лишенными суверенитета

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Нынешние украинские власти лишены суверенитета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нынешняя власть, киевский режим, эти люди-марионетки, которые себя провозгласили правителями этой земли, унижая достоинство людей и издеваясь над ним, лишены какого-либо суверенитета или целеполагания в интересах украинского народа", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Единственное, что киевский режим может делать, - использовать указания, которые поступают из-за океана, но при этом делает это, мягко говоря, не всегда успешно, и вопреки интересам народа", - добавила она.

Россия надеется, что украинский народ "освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам", сказала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Украина

Новости

Приостановлено членство России в Совете Европы

Кремль обвинил Киев в затягивании подготовки к переговорам в Минске

Военная операция на Украине

МИД РФ заявил, что возможные переговоры с Украиной не отменят военную операцию

Военная операция на Украине

Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки

Военная операция на Украине

Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции РФ на Украине

Военная операция на Украине

Кадыров в Грозном проверил боеготовность 12 тысяч силовиков

Ритейлеры РФ сформировали запас социально значимых товаров минимум на 40 дней

Ритейлеры РФ сформировали запас социально значимых товаров минимум на 40 дней

Карты банков из SDN list не будут работать за рубежом и с ApplePay/GooglePay

Карты банков из SDN list не будут работать за рубежом и с ApplePay/GooglePay

Правозащитницу Литвинович оштрафовали на 30 тыс. руб. за организацию акции в Москве

Песков заявил об отсутствии у граждан прав на несогласованные протесты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код