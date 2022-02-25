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Суд назначил Льву Пономареву штраф в 30 тысяч рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы назначил административный штраф в 30 тысяч рубл. правозащитнику Льву Пономареву (признан в РФ СМИ-иноагентом) за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

"Пономареву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Пономарев признан виновным в проведении публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Дело об административном правонарушении в отношении Пономарева связано с прошедшей накануне в Москве несогласованной акцией. Полиция посчитала, что правозащитник выступил одним из организаторов мероприятия.

Лев Пономарев

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