Более 60 человек перешли из Украины на территорию Белгородской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа беженцев из Украины.

"Начинает увеличиваться количество людей, которые приходят со стороны Украины. Например, вчера глава Вейделевского района доложил, что за двое суток на нашу территорию пришло 55 человек. В основном это родственники и знакомые тех людей, которые проживают на территории нашей Белгородской области", - написал он в субботу в инстаграме.

"Проверяем, и они уходят к своим родственникам. За ночь на территорию Белгородского района пришло более 10 человек. Их отправили в пункт временного размещения. Мы готовы к любому развитию событий, и в случае необходимости готовы оказать помощь каждому", - сообщил глава области.

Как отметил Гладков, по информации оперативного штаба, который работает у нас в области круглосуточно, ночь прошла достаточно спокойно, без происшествий.

В связи с событиями на Украине ГУ МЧС и УМВД по Белгородской области работают в усиленном режиме. На всех социальных объектах и объектах обеспечения жизненного цикла усилено ограничение доступа, проводятся антитеррористические мероприятия.