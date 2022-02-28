Поставщики упаковки для продуктов повысили цены и стали просить предоплату

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Поставщики стали отказывать производителям продуктов питания в поставках бумажных и пластиковых упаковочных материалов из-за серьезной волатильности курса рубля, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По его словам, крупные поставщики в последние дни стали повышать цены на 30% и предлагают переходить на предоплату.

Удорожание упаковки отметили в "Руспродсоюзе". При этом производителям кроме упаковки для самих продуктов нужна упаковка для их транспортировки. По данным союза, доля упаковки, включая транспортную, в бакалее и макаронах составляет 25-30% себестоимости, в муке - 10-16%, в гречке - 8-20%, в соках и морсах - более 40%.

В "Союзмолоке" отметили, что контракты на упаковочные материалы почти всегда номинированы в валюте, а поставки идут, в том числе из ЕС и Китая. По данным "Союзнапитков", большинство ведущих производителей соков, воды и напитков имеют долгосрочные контракты с поставщиками упаковки. Сейчас эта ситуация не должна повлиять на цену товара на полке, но в дальнейшем все зависит от развития событий.

Сотрудник крупного производителя продуктов питания, которого издание не называет, утверждает, что повышение цен было запланировано и связано с подорожанием основных материалов упаковки - полимеров, металла, макулатуры. По его словам, форс-мажор, уже возникающий в результате военной операции, "в текущих ценах еще даже не заложен".

Источник "Коммерсанта" в одной из компаний лесопромышленной отрасли заявил, что многие производители гофрокартонной упаковки не повышали цены с марта 2021 года. "Если у кого-то и подорожала упаковка, то минимум на 3-4%", - цитирует его издание.