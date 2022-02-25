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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

ЦБ РФ заявил, что его валютные интервенции уже дают результат

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Продажа валюты Банком России в рамках мер по поддержанию финансовой стабильности уже приносит результат, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка, и данные меры дают свой результат", - сказал Чистюхин.

"У нас серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности. Это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. Сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", - отметил первый зампред ЦБ.

ЦБ РФ 24 февраля объявил о начале интервенций.

Валютные интервенции Банк России не проводил с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

При этом ЦБ проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2022 году - $44,2 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. Банк России временно приостановил проведение этих операций с 24 января 2022 года.

В рамках этого механизма Банк России в марте 2020 года на фоне обвала цен на нефть начал упреждающую продажу валюты. Эти операции проводились до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

ЦБ РФ Владимир Чистюхин

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