Цены на пшеницу подскочили до максимума с 2008 года и стали снижаться

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу в четверг достигали максимальной отметки более чем за 13 лет - с июня 2008 года, что может усилить инфляционное давление по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.

Россия и Украина являются крупными мировыми экспортерами зерновых культур, и конфликт между этими странами ставит под угрозу стабильность поставок пшеницы на мировой рынок, отмечают эксперты.

Рост котировок мартовских фьючерсов на пшеницу в Чикаго в ходе торгов в четверг достигал 2,8%, до $9,6075 за бушель. Цены достигли разрешенного биржей максимума (для внутридневных колебаний), а после этого пошли вниз и завершили день на отметке $9,3475 за бушель.

В пятницу фьючерсы подешевели на 3,9% - до $8,9825 за бушель.

"Цены на продукты уже высоки, - отмечает главный экономист HSBC Holdings Plc Пол Блоксхэм. - Дополнительный подъем стоимости сырьевых товаров еще больше усилит общее инфляционное давление. Многие страны с развивающейся экономикой все еще сталкиваются с прямыми последствиями пандемии, так что это не единственное потрясение, с которым приходится мириться".

Котировки мартовских фьючерсов на кукурузу в пятницу снижаются на 2% - до $6,7675 за бушель. Днем ранее они подскочили более чем на 5%.

Соевые бобы подешевели на 1,6%, до $16,28 за бушель, после подъема на 3% в четверг.

На долю России и Украины приходится более четверти мировой торговли пшеницей, 20% продаж кукурузы и 80% подсолнечного масла.