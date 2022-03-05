Венедиктов перестал быть главным редактором "Эха Москвы"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" досрочно расторг с ним контракт. Он перестал быть главредом радиостанции, которую закрыли 4 марта.

"Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" на сегодняшнем заседании большинством голосов принял решение о расторжении со мной контракта за два года до его окончания", - сказал Венедиктов "Интерфаксу".

"Всё. Я свободен", - написал он в личном телеграм-канале.

В разговоре с "Интерфаксом" он отметил, что отработал главным редакторов "Эха" ровно 24 года.

Архив радиостанции остается у ЗАО "Эхо Москвы", уточнил Венедиктов. Он не знает, каким образом Общество решит им распорядиться.

"Я буду развивать свой исторический проект - журнал "Дилетант", shop.diletant.ru и канал "Дилетант" на YouTube. Для этого понадобятся журналисты, которые будут его делать", - сказал Венедиктов.

Ранее Венедиктов говорил, что очередной срок его полномочий истечет в 2024 году, и тогда будут назначены выборы нового главреда.

1 марта вечером радиостанцию отключили от эфира, а ее сайт заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Одновременно был заблокирован сайт телеканала "Дождь" (признан Минюстом СМИ-иноагентом). В ведомствах заявили, что эти СМИ распространяют фейки о действиях российских военных в Донбассе, а также призывы к экстремизму. Оба СМИ заявили, что не согласны с обвинениями и оспорят блокировку.

Генпрокуратура также сообщила, что направила предписание в холдинг "Газпром-медиа" о том, что следует рассмотреть нарушения в работе радиостанции и немедленно их устранить, равно как и способствовавшие им причины и условия, "вплоть до немедленного отключения".

2 марта стали блокироваться аккаунты "Эха" в соцсетях.

3 марта утром совет директоров ЗАО "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию и ее сайт. Венедиктов говорил, что намерен сохранить команду и что миноритарии "Эха" оспорят решение о ликвидации радиостанции.

4 марта утром стало известно, что "Эху Москвы" придется удалить корпоративные аккаунты в социальных сетях и отключить сайт. Департамент имущества Москвы разорвал с радиостанцией договор об аренде помещения, а интернет-провайдеры отключили там интернет. На 11 утра 5 марта было назначено заседание совета директоров ЗАО "Эхо Москвы", на котором в результате было принято решение расторгнуть контракт с Венедиктовым.

"Эхо Москвы" входит в холдинг "Газпром-медиа". Вещает с 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 году по приказу ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.

Телеканал "Дождь" приостановил работу 3 марта, а его главный редактор Тихон Дзядко покинул Россию.