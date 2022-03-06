Более 163 тысяч человек эвакуированы в РФ из зон проведения операции на Украине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Свыше 163 тысяч человек эвакуированы на территорию России из зон проведения на Украине специальной военной операции, почти 42,7 тысячи из них - это дети, сообщил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине в воскресенье.

"Государственную границу Российской Федерации пересекли 18 356 единиц личного автотранспорта, в том числе за сутки - 991 единица. Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, от Калининграда до Камчатки, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено уже более 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов", - информирует штаб.

По его данным, "наиболее активно в эту важнейшую работу включились МЧС России, Минпромторг России, Росреестр и Росрезерв, Тульская, Московская, Ярославская, Белгородская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также Республика Крым".

Все необходимые условия для приема беженцев созданы. "В пунктах пропуска и местах временного размещения оборудованы помещения для отдыха, предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в регионы России, а для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину", - сказано в сообщении.

В регионах России число пунктов временного размещения нарастили до девяти тысяч.

Срыв эвакуации из Мариуполя

Россия выполнила все условия для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, в срыве этой операции виноваты власти Украины, заявил штаб. Там сообщили, что в воскресенье в рамках проведения гуманитарной операции Россия в очередной раз предприняла попытку эвакуации мирных граждан из Мариуполя, были детально проработаны и согласованы с украинской стороной маршруты, время и место встречи гуманитарной колонны.

"Россией выполнены все условия по созданию гуманитарного коридора", - заявил штаб.

"По результатам объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, нами установлено, что в Мариуполе формирование никаких гуманитарных колонн не осуществлялось", - говорится в сообщении.

Штаб в своем заявлении назвал "тотальным обманом" сообщения украинских властей о переносе эвакуации из Мариуполя из-за якобы несоблюдения Россией "режимов тишины".

"При этом подразделения ВСУ (Вооруженных сил Украины) в определенное для проведения гуманитарного коридора время обстреливают позиции российских Вооруженных сил", - говорится в заявлении штаба.

"До настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств", - говорится в заявлении штаба.

В нем сообщается, что эвакуации гражданского населения из украинских городов препятствуют националистические формирования.

"Прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", они размещают в многоквартирных жилых домах тяжелое вооружение, при этом часть жителей насильно удерживают в домах", - заявил российский штаб.