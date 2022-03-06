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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

В ДНР сообщили, что запасов в Мариуполе остается на два дня максимум

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Запасов в окруженном Мариуполе остается не более чем на два дня, заявил в воскресенье представитель народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Если говорить о запасах - это день - два, не больше. Кроме продовольствия, это вода и электроэнергия, а этого нет", - сказал он телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в настоящее время люди, проживающие на окраинах Мариуполя, покидают город. Людей из самого города не выпускают, пояснил Басурин.

Ранее он сказал, что украинская сторона отказалась гарантировать соблюдение "режима тишины" для обеспечения выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам из Мариуполя.

В воскресенье штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что более 300 человек эвакуированы на территорию ДНР из окруженного Мариуполя.

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Мариуполь Эдуард Басурин

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