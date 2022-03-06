В Минобороны РФ предупредили о нанесении ударов по предприятиям ОПК Украины

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Высокоточные удары будут нанесены по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сказал на брифинге в воскресенье представитель ведомства.

"Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам", - отметил Конашенков, призвав персонал покинуть территорию предприятий.

Он заявил, что на таких предприятиях украинская сторона пытается восстанавливать поврежденную в результате ударов РФ военную технику для последующего направления в районы боевых действий.

Конашенков заявил, что база Военно-воздушных сил Украины в Виннице 6 марта была уничтожена высокоточным оружием. Он также сообщил, что российские военные сбили три украинских истребителя Су-27.

"Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена", - сказал он.

Силы ДНР успешно развивают наступление "в городской черте Мариуполя с северо-западного и восточного направления", сообщил официальный представитель Минобороны РФ. По его словам, и силы ДНР, и войска ЛНР продолжают наступательные действия при огневой поддержке российских военных.

Конашенков заявил, что страны, в которых будут базироваться украинские боевые самолеты, могут вовлечь себя в вооруженный конфликт.

"Нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны", - сказал он

Следы военно-биологической программы

В Минобороны РФ сообщают, что в ходе операции вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

"Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", - сказал Конашенков.

По его словам, "сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты".

"Очевидно, - продолжил Конашенков, - что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия".

"Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов", - сказал Конашенков.

По его словам, в ближайшее время Минобороны России представит результаты анализа полученных документов. "Часть из них, в частности, указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас", - сказал Конашенков.