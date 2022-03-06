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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

В ДНР сообщили о еще 150 эвакуированных жителях Мариуполя

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Из окруженного Мариуполя удалось эвакуироваться еще 150 мирным жителям, заявил в воскресенье представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"В настоящее время военнослужащими ДНР и Вооруженных сил России удалось обеспечить безопасный выход в направлении населенного пункта Новоазовска около 150 человек", - сказал он журналистам.

Как заявил Басурин, националисты обстреляли колонну эвакуируемых из Мариуполя.

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"Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, украинскими боевиками из националистического батальона "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ) была расстреляна колонна мирных граждан", - сказал он.

По данным народной милиции ДНР, в результате инцидента двое гражданских погибли и четверо получили ранения.

Ранее в воскресенье штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что более 300 человек эвакуированы на территорию ДНР из окруженного Мариуполя.

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь ДНР Эдуард Басурин

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