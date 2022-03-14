Число жертв ракетного удара по Донецку достигло 17

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - До 17 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара по центру Донецка, 28 человек пострадали, сообщил в понедельник днем штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Ранее стало известно о 16 жертвах украинского ракетного удара по центру Донецка.

Представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщило, что по центру Донецка нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У".

"Точка" - советский тактический ракетный комплекс. Модернизированный ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения важных целей в тактической глубине построения войск противника: наземных средств, разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов. Дальность стрельбы - до 120 км.

В 2019 году сообщалось, что Сухопутные войска России завершили перевооружение с комплексов "Точка-У" на более современные "Искандер-М".

Комплексы "Точка-У" находятся на вооружении украинской армии.