Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

СКР возбудил уголовное дело в связи с ракетным ударом по Донецку

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением после удара по центру Донецка ракетой "Точка-У", в результате которого погибли 23 человека, сообщает в понедельник телеграмм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке в районе улиц Университетской и Артема.

"В результате не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе дети, погибли и не менее 18 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

СКР Донецк Украина

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон, распространяющий электронное голосование на все выборы

Путин подписал закон, распространяющий электронное голосование на все выборы

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Японский концерн Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2,7 тысячи пациентов

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Обязательная вакцинация против COVID-19 отменена в Татарстане

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код