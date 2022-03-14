СКР возбудил уголовное дело в связи с ракетным ударом по Донецку

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением после удара по центру Донецка ракетой "Точка-У", в результате которого погибли 23 человека, сообщает в понедельник телеграмм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке в районе улиц Университетской и Артема.

"В результате не менее 23 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, в том числе дети, погибли и не менее 18 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.