Думе предложили запретить пропаганду идеологии "чайлдфри" среди детей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона об отнесении к запрещенной среди детей информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.

Проект закона (192054-8) в среду размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента. Его авторами стали депутаты Курултая (парламента) Башкирии и двое депутатов Госдумы.

В пояснительной записке они указывают, что идеология "чайлдфри", базирующаяся на добровольном отказе от рождения детей, "идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации".

В связи с этим проектом федерального закона предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей.