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Суд признал законным присвоение адвокату Павлову статуса СМИ-иноагента

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд признал законным решение Минюста включить адвоката Ивана Павлова в реестр СМИ-иноагентов, иск Павлова, который это оспаривал, суд отклонил, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Павлов просил суд признать решение Минюста незаконным и обязать ведомство исключить его из реестра.

"Это незаконное решение будут оспорено в апелляции", - заявили "Интерфаксу" в "Первом отделе", объединении, которое возглавляет Павлов.

Минюст 8 ноября 2021 года внес Павлова и адвоката "Первого отдела" Валерию Ветошкину в реестр СМИ-иноагентов. Они стали первыми российскими адвокатами, которые получили этот статус. Решение в отношении Ветошкиной суд подтвердил 10 марта.

Оба адвоката ранее входили в правозащитное объединение "Команда 29", известное по защите обвиняемых в государственной измене и шпионаже. Оно самоликвидировалось после блокировки его сайта.

Фрунзенский суд Москва Минюст Иван Павлов Валерия Ветошкина Первый отдел

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