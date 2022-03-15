Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга приостановил адвокатский статус Ивана Павлова

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга приостановил адвокатский статус петербургского юриста Ивана Павлова (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ), сообщил "Интерфасу" сам Павлов.

Статус приостановлен, как сказал Павлов, "на основании того, что я якобы более полугода не способен был исполнять свои профессиональные обязанности".

При этом, по его словам, президент палаты предупредил его, что "под страхом полного лишения адвокатского статуса" он теперь не имеет права оказывать юридическую помощь подзащитным даже на бесплатной основе.

Во вторник Совет петербургской палаты рассмотрел в отношении Павлова еще несколько дисциплинарных заключений квалификационной комиссии палаты, выявившей по обращениям петербургского управления министерства юстиции, а также одного из вице-президентов палаты в деятельности Павлова различные нарушения.

"Совет отверг существенную часть обвинений в мой адрес и решил не лишать меня адвокатского статуса, ограничившись предупреждением", - сказал Павлов.

Претензии Минюста к Павлову были, в частности, связаны с политической, по мнению ведомства, деятельностью адвоката, а также нарушениями в его работе по уголовным делам, в том числе в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

В свою очередь, вице-президент палаты обратился к комиссии, посчитав, что Павлов нарушил кодекс профессиональной этики адвоката, опубликовав одно из представлений Минюста.

По одному из представлений квалификационная комиссия установила в действиях Павлова нарушения только в части неизвещения им следователя о неявке на следственные действия. Оценивать политические взгляды и политическую деятельность адвоката комиссия отказалась.

Вместе с тем, в другом заключении комиссии указывалось, что Павлов, будучи в розыске и находясь за пределами РФ, вопреки интересам доверителя и в целях накопления личного политического "капитала" продолжал позиционировать себя в качестве защитника Сафронова, вводя того, а также общественность и коллег в заблуждение относительно своих "правомочий".

Кроме того, комиссия отметила, что публикация представления Минюста Павловым в его отношении подрывает доверие к адвокатуре.

"Решения Совета обжалуем, а пока перехожу на "тренерскую работу", - сказал адвокат.

Павлов неоднократно заявлял, что категорически отрицает предъявленные ему претензии и что считает свое дисциплинарное преследование результатом давления со стороны спецслужб как его процессуальных оппонентов в рамках уголовных дел.

В 2021 году Павлов сам стал фигурантом уголовного дела - о разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова, после чего уехал за границу. Впоследствии он был объявлен в розыск. Кроме того, Минюст РФ внес адвоката в реестр СМИ-иноагентов.

Павлов - известный петербургский юрист, специализирующийся на делах о преступлениях против государственной безопасности, в том числе о государственной измене и шпионаже.