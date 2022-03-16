Трех человек будут судить за массовое отравление школьников в Красноярске

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Красноярске в Березовский суд направлено дело о массовом отравлении школьников Советского и Октябрьского районов в феврале и марте 2021 года. Судить будут трех руководителей компаний, которые выращивали овощи для школ, их паковали и развозили в образовательные учреждения, сообщила краевая прокуратура.

Год сообщалось о массовом заболевании школьников этих двух районов иерсиниозом после заражения в школьных столовых, по фактам было возбуждено три уголовных дела.

Сейчас в суд поступило дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК).

По версии следствия, с 18 декабря 2020 года по 27 февраля 2021 года директор сельхозпредприятия "Аленушка", которое выращивает и хранит овощи, поставил сырые овощи, зараженные иерсиниозом, в ООО "Респект", занимающееся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Он не следил за состоянием овощехранилища на предмет наличия грызунов и не обеспечивал своевременную переборку и очистку овощей от гнили. Также следствие нашло нарушение в транспортировке овощей и условий их хранения.

Руководитель ООО "Респект" "также с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований" поставил зараженные овощи в ООО "Развитие", откуда они уже поступали в школы, заявили в прокуратуре.

В школьных столовых, по данным следствия, работали по инструкции ООО "Развитие", в которой не было пункте о термической обработке овощей. В результате овощами отравились 126 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Год назад сообщалось, что они отравились салатами. 59 детям потребовалась госпитализация.

Роспотребнадзор тогда обнаружил серьезные нарушения санитарных норм, в том числе грызунов (возбудителей иерсиниоза) в помещениях производителя овощей СПК "Аленушка", поставщика продукции ООО "Респект" и временно приостановил их деятельность, а также работу организатора школьного питания - ООО "Развитие", принимавшего продукцию от данных предприятий.

В прокуратуре сообщили, что по фактам было возбуждено еще восемь административных дел, в суд направлены иски к ООО "Развитие" о запрете деятельности по оказанию услуг питания и компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей в размере более 2,6 млн рублей. Также в городе было закуплено для обеспечения школ питанием новое технологическое оборудование на сумму более 38,6 млн рублей. По данным прокуроров, 33 виновных были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.