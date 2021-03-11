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Третье дело возбуждено после массового отравления в школах Красноярска

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц муниципального учреждения "Центр питания" после массового отравления детей в школьных столовых, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры в четверг.

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По словам представителя ведомства, сотрудники МАУ "Центра питания" ненадлежащим образом осуществляли должностные обязанности и не приняли вовремя меры к пресечению деятельности по оказанию услуг, не отвечающих требованиям санитарного законодательства. В результате произошло массовое заболевание детей иерсиниозной инфекцией после питания в школьных столовых в Октябрьском и Советском районах города.

По данному факту после прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Это уже третье уголовное дело, возбужденное по факту массового заболевания детей иерсениозом после питания в школьных столовых столицы края.

Массовое отравление в красноярских школах

В начале марта более сотни детей отравились овощными салатами, которые употребляли в школьных столовых в Красноярске. 59 школьников госпитализировали с признаками иерсиниозной инфекции. Полиция и СКР возбудили уголовные дела о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проверку проводила краевая прокуратура.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных норм у производителя и поставщика овощей, а также у организатора школьного питания.

Мэр Красноярска Сергей Еремин в связи с инцидентом уволил заместителя руководителя главного управления образования города и руководителя муниципального "Центра питания".

Красноярск Центр питания

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