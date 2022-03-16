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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

Мединский заявил, что РФ выступает за превращение Украины в мирную и нейтральную страну

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Переговоры с Украиной идут тяжело, медленно, но Россия искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский журналистам в среду; он также сообщил, что Россия выступает за превращение Украины в мирное и нейтральное государство, не являющееся плацдармом НАТО.

"Конечно, нам хотелось бы, чтобы это все происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру", - сказал Мединский.

"Главная задача переговорной группы заключается в том, чтобы среди огромного количества сложных вопросов находить те, по которым можно найти согласие, опираться на них, вытаскивать эти общие вопросы в повестку и так постепенно, шаг за шагом, двигаться к результату - заключению мира, который устроит наши народы", - подчеркнул он.

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В связи с этим Мединский отметил, что не хотел бы концентрироваться на трудностях, которые возникают в переговорном процессе. "Поверьте, что стремление нашего государства и задача, которую поставил президент, - это задача достижения мира на земле Украины, это мирное, нейтральное, дружеское по отношению к нам государство, которое не является плацдармом НАТО, не является форпостом тех сил, которые хотят нанести вред нашей стране", - добавил он.

По словам Мединского, Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.

"Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины", - сказал Мединский.

Глава российской делегации напомнил, что "нейтральный статус есть у Украины и сейчас". "Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины", - подчеркнул он.

"Безусловно, ключевой вопрос для нас - это статус Крыма и Донбасса, а также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка и так далее", - добавил Мединский.

14 марта Мединский сообщил, что российско-украинские переговоры проходят ежедневно, без выходных в формате видеоконференцсвязи.

"Этот формат сильно экономит силы и средства. Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В.Путиным задач, для мирного будущего России", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии.

Владимир Мединский Украина

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