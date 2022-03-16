Представитель Украины заявил, что данные FT о проекте договора отображают лишь требования РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обнародованные в издании Financial Times данные о проекте договора между Украиной и Россией отображают только российские требования.

"FT опубликовал проект, в котором представлена запрашиваемая позиция российской стороны. Больше ничего. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на данном этапе, - это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - написал Подоляк в твиттере.

Ранее в Financial Times появилась публикация о совместном плане Украины и РФ по завершению военных действий, который предусматривает нейтральный статус Украины и сокращение численности украинской армии.