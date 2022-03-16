Лавров увидел надежду на компромисс в переговорах с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На переговорах России с Украиной есть надежда на компромисс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но, тем не менее, есть определенная надежда на достижение компромисса", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам министра, "такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации". "Сам президент (Украины Владимир - ИФ) Зеленский не так давно сделал ряд интересных заявлений", - подчеркнул Лавров. В частности, он напомнил, что украинский президент оценил позиции сторон на переговорах как "более реалистичные".

"Это более реалистичная оценка из уст господина Зеленского того, что происходит. Потому что до этого он делал, конечно, достаточно такие конфронтационные заявления", - отметил Лавров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

28 февраля на украино-белорусской границе начались переговоры представителей России и Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне, 15 марта, заявил, что переговоры между делегациями Украины и РФ продолжатся в среду.