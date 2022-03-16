Песков назвал бандитизмом арест зарубежных вилл и яхт россиян

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бандитизмом на государственном уровне арест собственности россиян за рубежом.

"К сожалению, многие ведущие предприниматели нашей страны, которые, по сути, являются международными предпринимателями - так как их компании действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус - конечно, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак по-другому не назовешь как бандитизмом на государственном уровне", - сказал он на брифинге.

По его словам, на Западе арестуют самолеты россиян, конфискуют их имущество.

"Это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и частного бизнеса, демонстрирует опасность ведения бизнеса там. Это, действительно, так", - констатировал Песков.

Он также заверил, что диалог власти, в том числе президента, с представителями бизнеса продолжится, несмотря на санкции. Его попросили прокомментировать ситуацию, в которой основаниями для новых санкций Запада в отношении ведущих российских бизнесменов стало их участие во встрече с президентом 24 февраля.

"Что касается практики встреч, то это предприниматели, которые ведут бизнес и осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе, с президентом", - сказал его пресс-секретарь.

Он отказался комментировать вопрос, будет ли Россия увязывать вопрос отмены западных санкций с подписанием документа между Киевом и Москвой по итогам продолжающихся переговоров.

"Я оставлю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать. Считаю это невозможным в условиях продолжающихся переговоров", - сказал он.

Ранее в этот же день глава российской делегации на этих переговорах, помощник президента Владимир Мединский заявил: "Безусловно, санкционные претензии России и Украины, и вообще вся эта безумная ситуация с экономическими санкциями, которая напоминает уже, конечно, никакие не санкции, а полноценную, полномасштабную, невиданную в истории экономическую войну против России, эта позиция является одной из ключевых переговорных тем на каждом нашем заседании".

4 марта президент Владимир Путин подписал закон о расширении возможных санкций против иностранцев, посягающих на права россиян. Закон предусматривает в том числе арест их активов.