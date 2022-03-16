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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Песков назвал бандитизмом арест зарубежных вилл и яхт россиян

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бандитизмом на государственном уровне арест собственности россиян за рубежом.

Военная операция на Украине

"К сожалению, многие ведущие предприниматели нашей страны, которые, по сути, являются международными предпринимателями - так как их компании действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус - конечно, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак по-другому не назовешь как бандитизмом на государственном уровне", - сказал он на брифинге.

По его словам, на Западе арестуют самолеты россиян, конфискуют их имущество.

"Это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и частного бизнеса, демонстрирует опасность ведения бизнеса там. Это, действительно, так", - констатировал Песков.

Он также заверил, что диалог власти, в том числе президента, с представителями бизнеса продолжится, несмотря на санкции. Его попросили прокомментировать ситуацию, в которой основаниями для новых санкций Запада в отношении ведущих российских бизнесменов стало их участие во встрече с президентом 24 февраля.

"Что касается практики встреч, то это предприниматели, которые ведут бизнес и осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе, с президентом", - сказал его пресс-секретарь.

Он отказался комментировать вопрос, будет ли Россия увязывать вопрос отмены западных санкций с подписанием документа между Киевом и Москвой по итогам продолжающихся переговоров.

"Я оставлю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на переговорах, но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать. Считаю это невозможным в условиях продолжающихся переговоров", - сказал он.

Ранее в этот же день глава российской делегации на этих переговорах, помощник президента Владимир Мединский заявил: "Безусловно, санкционные претензии России и Украины, и вообще вся эта безумная ситуация с экономическими санкциями, которая напоминает уже, конечно, никакие не санкции, а полноценную, полномасштабную, невиданную в истории экономическую войну против России, эта позиция является одной из ключевых переговорных тем на каждом нашем заседании".

4 марта президент Владимир Путин подписал закон о расширении возможных санкций против иностранцев, посягающих на права россиян. Закон предусматривает в том числе арест их активов.

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина Запад

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