Глава РСПП назвал ожидаемым свое попадание в санкционный список ЕС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Включение в санкционный список Евросоюза не стало сюрпризом для главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина: логика, которой следовал Брюссель, была уже публично заявлена ранее.

Шохин подпал под санкции ЕС во вторник одновременно с рядом крупных предпринимателей. Это новое слово в практике антироссийских рестрикций: до сих пор главы бизнес-объединений не попадали в черные списки, несмотря на свое постоянные контакты с властями.

"Это было ожидаемо. И Брюссель, и Лондон давали понять, что они идут по списку участников встречи с президентом (24 февраля в Кремле - ИФ), считая их близким кругом", - прокомментировал Шохин "Интерфаксу" опубликованный во вторник очередной пакет санкционных мер.

Шохин отметил, что решение ЕС, безусловно, может негативно повлиять на взаимодействие РСПП с международными бизнес-ассоциациями, которые "явно отталкивают" от того, чтобы обсуждать с союзом возможность работы в сферах, еще не затронутых санкциями, и решение проблем, связанных с уходом из России иностранных компаний, с сохранением занятости и т.д.

При этом Шохин отметил, что многое будет зависеть от позиции самих объединений, таких как Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата и других. "Жаль, конечно, но хотелось бы посмотреть и на реакцию наших коллег. Надеюсь, что наши коллеги не будут бояться общаться с РСПП, опасаясь, что на них будут распространены так называемые secondary sanctions", - сказал Шохин.

По его словам, несмотря на то, что около половины членов бюро правления РСПП уже оказались под санкциями, на текущий момент переизбрание или роспуск бюро правления не планируются. Однако есть вопрос к тому, как в дальнейшем захотят себя позиционировать те бизнесмены, которые были вынуждены покинуть руководящие посты и списки бенефициаров компаний. При инициативе с их стороны могут быть внесены изменения в состав руководящих органов РСПП, сказал Шохин.