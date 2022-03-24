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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:25

Белый медведь напал на человека на Чукотке

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал в результате нападения белого медведя в окрестностях села Нешкан на Чукотке в ночь на четверг, сообщила администрация Чукотского района.

Там уточнили, что нападение произошло в двух километрах от сельского поселения.

По данным администрации села, мужчина получил рваные раны ног, рук и головы, пострадавшему оказывается первая медицинская помощь. На место вылетел санитарный вертолет, который доставит пострадавшего в Чукотскую районную больницу.

Также на место происшествия выехали представители "Медвежьего патруля", но хищник скрылся в тундре, сейчас волонтеры патрулируют окрестности.

Власти просят людей, заметивших белых медведей вблизи населенных пунктов, не приближаться к хищникам, не пытаться их сфотографировать.

В феврале местные власти сообщали, что в окрестностях села Нешкан обустроились семь белых медведей, но к людям они не приближались.

Экологи отмечают, что в начале 2000-х годов из-за изменения климата и более позднего появления ледяного покрова у арктического побережья белые медведи стали больше времени проводить на побережье. Из-за этого люди стали чаще сталкиваться с хищниками, также медведи чаще погибают от рук браконьеров.

Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. В акватории Чукотского моря популяция оценивается примерно в три тысячи особей. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире.

Чукотка
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