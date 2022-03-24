В Кремле считают важными контакты с военными США в "такие горячие периоды"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают важными контакты между российскими и американскими военными, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова представителя Пентагона Джона Кирби о том, что с 24 февраля ВС США не могут выйти на связь с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

"Контакты на уровне военных всегда важны, тем более в такие горячие периоды", - заявил Песков.

Вопросы о существовании специального канала связи для военных России и США и о деталях таких контактов он переадресовал в российское Минобороны.

Песков также опроверг сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у Шойгу, а перерыв в его медийной активности объяснил занятостью министра в связи с операцией на Украине.

Комментируя взаимные высылки дипломатов, пресс-секретарь президента ответил: "Для того, чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, Соединенные Штаты должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов".