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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Минздрав рекомендовал россиянам сохранять масочный режим

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендует сохранять масочный режим.

Как заявил Мурашко по итогам заседания комитета Госдумы по охране здоровья в четверг, сегодня 480 тысяч пациентов с COVID-19 получают помощь в медицинских организациях, поэтому ведомство призывает россиян продолжать носить маски.

"Мы видим, что пока коронавирусная инфекция не ушла полностью", - сказал глава Минздрава РФ.

Также министерство считает необходимым продолжать проведение повторной вакцинации против коронавируса каждые шесть месяцев, добавил он.

"Мы сейчас прорабатываем новые форматы ревакцинации для населения, думаю, что в ближайшую неделю мы озвучим их", - отметил Мурашко.

Министр напомнил, что в ряде зарубежных стран и сегодня наблюдается подъем заболеваемости COVID-19.

Ранее масочный режим в РФ отменили, в частности, в Москве и Подмосковье.

Хроника 09 января 2020 года – 24 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав
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